توجهت وزية ​الطاقة​ و​المياه​ السابقة، ​ندى بستاني​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​أنطوان حبشي​ قائلة: "لجوؤك الى ​القضاء​ يسعدنا ويزيدنا اطمئناناً، ونعدك بعد أن يثبت بطلان ادعاءاتك بالملاحقة بتهمة القدح والذمّ ​​​​​​"، مشيرة الى أنه "حتى لا يصدّق الكاذب كذبته نقول للرأي العام أن منشآت النفط لا تستورد كامل حاجة السوق اللبناني من المازوت بل 30 في المئة منه وبالتالي لا احتكار لهذا السوق من قبل الدولة". ​​​​​​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بستاني لحبشي: نعدك بعد أن يثبت بطلان ادعاءاتك بالملاحقة بتهمة القدح والذمّ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.