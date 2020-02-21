أبي خليل لحبشي:كلفة الصيانة والتشغيل في الذوق اقل من سنت بالكيلواط ساعة

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيزار أبي خليل​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "زميلي النائب ​أنطوان حبشي​ يحاول تكرار الكذبة لكي تعلق بذهن الرأي العام. عزيزي كلفة الصيانة والتشغيل في ​الذوق​ اقل من سنت بالكيلواط ساعة وهذه متدنية بالنسبة لعمر المعمل وغير مرتبطة بتاريخ وقفه عن العمل".

وأوضح أبي خليل أن "منشآت النفط و الدولة لا تحتكر سوق المازوت فنحن في سوق حر. وبالعكس لا طالما جهدنا لنزيد حصة الدولة و هي اقل من الربع اليوم".