أبي خليل لحبشي:كلفة الصيانة والتشغيل في الذوق اقل من سنت بالكيلواط ساعة

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "زميلي النائب أنطوان حبشي يحاول تكرار الكذبة لكي تعلق بذهن الرأي العام. عزيزي كلفة الصيانة والتشغيل في الذوق اقل من سنت بالكيلواط ساعة وهذه متدنية بالنسبة لعمر المعمل وغير مرتبطة بتاريخ وقفه عن العمل".
وأوضح أبي خليل أن "منشآت النفط و الدولة لا تحتكر سوق المازوت فنحن في سوق حر. وبالعكس لا طالما جهدنا لنزيد حصة الدولة و هي اقل من الربع اليوم".
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