هيئة شؤون المرأة: مرسوم تعيين الأعضاء يصدر عن رئاسة الحكومة وهو عُرف يعمل به منذ سنوات

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أعلنت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية"، أنّ "عطفًا على الأخبار المتداولة حول تعيين نوار مولوي دياب نائبًا لرئيسة "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" بدلًا من عبير شبارو إبراهيم، يهمّ الهيئة التأكيد أنّ مرسوم تعيين أعضائها يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء، وتعيين زوجة رئيس الحكومة كما زوجة رئيس مجلس النواب نائبَين لرئيسة "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة"، هو عُرف تمّ العمل به منذ سنوات، وقد تمّ الاستناد إليه في تعيين نوار مولوي دياب بعد نيل الحكومة الجديدة الثقة البرلمانيّة". لهيئة الوطنية لشؤون المرأة : مرسوم تعيين الاعضاء يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء وهو عُرف يعمل به منذ سنوات
وذكّرت في بيان، بأنّ "مراكز رئيسة الهيئة ونائبتيها كما العضوية في الهيئة، تدخل في إطار العمل التطوعي ولا تستَتبع الحصول على مخصّصات أو فوائد ماليّة".
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