هيئة شؤون المرأة: مرسوم تعيين الأعضاء يصدر عن رئاسة الحكومة وهو عُرف يعمل به منذ سنوات

أعلنت "​الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية​"، أنّ "عطفًا على الأخبار المتداولة حول تعيين نوار مولوي دياب نائبًا لرئيسة "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" بدلًا من عبير شبارو إبراهيم، يهمّ الهيئة التأكيد أنّ مرسوم تعيين أعضائها يصدر عن ​رئاسة مجلس الوزراء​، وتعيين زوجة رئيس الحكومة كما زوجة رئيس ​مجلس النواب​ نائبَين لرئيسة "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة"، هو عُرف تمّ العمل به منذ سنوات، وقد تمّ الاستناد إليه في تعيين نوار مولوي دياب بعد نيل ​الحكومة الجديدة​ الثقة البرلمانيّة". لهيئة الوطنية لشؤون المرأة : مرسوم تعيين الاعضاء يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء وهو عُرف يعمل به منذ سنوات

وذكّرت في بيان، بأنّ "مراكز رئيسة الهيئة ونائبتيها كما العضوية في الهيئة، تدخل في إطار ​العمل التطوعي​ ولا تستَتبع الحصول على مخصّصات أو فوائد ماليّة".