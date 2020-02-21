ردّ عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​أنطوان حبشي​، على وزيرة ​الطاقة​ السابقة ​ندى بستاني​، قائلًا: "إعطيني ميزانيات منشآت ​النفط​ الّتي طلبتها منذ 3 أشهر، لكن من يعيش في الظلمة يخاف كشف الحقيقة". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر حبشي لبستاني: من يعيش في الظلمة يخاف كشف الحقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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