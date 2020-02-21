نكد: فاتورتا الكهرباء في زحلة أقل بنسبة 36 بالمئة عما هي عليه في 99 بالمئة من لبنان

أكّد مدير عام "شركة كهرباء زحلة" أسعد نكد، أنّ "المشكلة كبيرة في ​لبنان​ وفي ​الكهرباء​، وإلّا لما وصلنا إلى الواقع اليوم.من غير المقبول ألّا يكون لدينا كهرباء 24/24 ساعة في عام 2020"، لافتًا إلى أنّ "مؤسسة كهرباء لبنان" كان لديها فائض، وتعطي كهرباء لسوريا".

وركّز في حديث تلفزيوني، على أنّ "كهرباء لبنان يحقّ لها الربحومدير عام المؤسسة له الحق بالقيام بالخطّة الّتي يريدها، لأنّها مؤسّسة مستقلّة"، موضحًا أنّ "موضوع الكهرباء بإمكاننا حلّه، والموضوع يعود للطبقة السياسية وللشعب اللبناني الّذي لم يحاسب منذ 10 سنوات إلى اليوم.لو كانت الناس تحاسب لما وصلنا إلى اليوم".

وبيّن نكد أنّ "هناك حلولًا موّقتة وطويلة لملف الكهرباء. نحن بحاجة لـ5 سنوات للحلّ على المدى القريب"، مشدّدًا على "أنّنيأتحدّى أي كان أن يبيع الكهرباء 24/24 بالسعر الّذي نبيعه في "كهرباء زحلة".وأشار إلى "أنّنيترشّحت على الانتخابات النيابية على أساس مع "التيار الوطني الحر"، ولكن لم ألقَ الدعم منهم، وكان هدفي العمل من أجل تقوية الكهرباء في زحلة وليس لأهداف سياسيّة. إنتهى بي الأمر أنّ "حزب القوات اللبنانية" رحبّ بي وطعنني "التيار الوطني الحر". ونوّه إلى أنّ "فاتورتي الكهرباء في زحلة أقل بنسبة 36 بالمئة عمّا هي عليه في 99 بالمئة من لبنان".