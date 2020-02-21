بومبيو: أصوات الشعب الإيراني يجب أن تسمع

اكد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، في بيان، أن "الشعب الإيراني يستحق الحصول على فرصة للتعبير عن آرائه من دون تهميشه أو ذبحه، فإن أصوات الشعب الإيراني يجب أن تسمع"، مؤكدا "وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الإيراني التي تجدد دعوتها إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة".

ولفت بومبيو، في بيان أعقاب إعلان وزارة الخزانة فرض عقوبات على أعضاء في مجلس صيانة الدستور الإيراني ولجنة الإشراف على الانتخابات التابعة له، الى أن المشمولين بالعقوبات لعبوا دورا في حرمان الإيرانيين من من حقهم في انتخابات حرة ونزيهة وهم رئيس مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي، والمتحدث باسم المجلس عباس كدخدائي، وعضوه سيامك رابيك، وعضو مجلس خبراء القيادة محمد يزدي، وعضو اللجنة المركزية للانتخابات محمد حسن صادقي مقدم".

وذكر أن "جنتي أيد في الماضي إعدام المعارضين السياسيين، ورجال دين مثله حرموا الشعب الإيراني من أن يكون لديه خيار حقيقي في صناديق الاقتراع على مدار 41 عاما، وهؤلاء يشرفون على عملية انتخابية تعمل على إسكات أصوات الشعب الإيراني وتقيد حقه في المشاركة السياسية، ومجلس صيانة الدستور منع أكثر من سبعة آلاف شخص من الترشح" في الانتخابات المزعمة الجمعة".