بن سلمان بحث مع بومبيو تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

أعلنت وكالة الأنباء ​السعودية​ "واس"، أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان التقى وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ في ​الرياض​، وبحث معه تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والمسائل ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وأوجه العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المتعددة بين البلدين وفرص تعزيزها".

وحضر اللقاء، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع، وسفير ​الولايات المتحدة​ لدى المملكة، ​جون أبي زيد​. وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد أعلنت يوم الأربعاء، أن وزير الخارجية مايك بومبيو، سيزور السعودية من 19 إلى 21 شباط الجاري.

وتأتي الزيارة إثر قيام وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، بزيارة إلى واشنطن في 12شباط الجاري، بحث خلالها الشراكة الأميركية – السعودية في مواجهة إيران.