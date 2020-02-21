ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" أن "مركز العودة الفلسطيني أطلق ولجنة فلسطين في ​مجلس النواب​، حملة شعبية تؤكد على حق ​اللاجئين الفلسطينيين​ بالعودة بعنوان "العودة حقي وقراري"، موضحة أن "الحملة عبارة عن مبادرة تطوعية شعبية، لإيصال صوت الفلسطينيين المؤكد على حق اللاجئين بالعودة والتعويض، وذلك عبر توقيع عريضة تقنية مليونية، يتم تقديمها إلى ​الأمم المتحدة​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق حملة شعبية تؤكد حق العودة للاجئين الفلسطينيين في الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.