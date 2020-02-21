وزير خارجية فلسطين: أوروبا لا تمتلك الجرأة على معاقبة إسرائيل

رأى وزير الخارجية الفلسطيني، ​رياض المالكي​، أن "​أوروبا​ لا تمتلك الجرأة لمعاقبة ​إسرائيل​ بسبب "​صفقة القرن​"، وقادة ​الاتحاد الأوروبي​ يسعون لبلورة خطة تحرك لمواجهة مبادرة السلام في ​الشرق الأوسط​ التي طرحها الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، والتي تعرف باسم صفقة القرن"، لافتا الى أن "الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يمارس أي ضغوط على إسرائيل، لإرغامها على الانصياع للشرعية الدولية، بالرغم من عدم وجود ما يحول دون توصل الاتحاد الأوروبي إلى إجماع حول أي قضية دولية، وفق ما تمليه المبادئ التي تشكل من أجلها".

وأوضح المالكي أنه "عندما يكون أي أمر مرتبط بإسرائيل تختفي هذه المبادئ تماما، وتخرج أصوات داخل الاتحاد الأوروبي تمنع اتخاذ مثل هذه الخطوات، وبالتالي تحول دون أن تصدر عن الاتحاد الأوروبي أية خطوات أو إجراءات قد تكون بمثابة عقوبات".