"سكاي نيوز": تعيين أبو فدك المحمداوي خلفا لأبو مهدي المهندس

أفادت مصادر قناة "​سكاي نيوز​" بأن "هيئة ​الحشد الشعبي​ إتفقت على تعيين أبو فدك المحمداوي خلفا لنائب رئيس هيئة الحشد الشعب العراقي ​أبو مهدي المهندس​ الذي قتل في غارة أميركية مطلع كانون الثاني الماضي".

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