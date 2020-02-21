البنتاغون: روسيا وتركيا على شفا نزاع مباشر في محافظة إدلب

أعلن المتحدث بإسم ​وزارة الدفاع الأميركية​ "​البنتاغون​" جوناثان هوفمان أن "​روسيا​ وتركيا على شفا نزاع مباشر في ​محافظة إدلب​ السورية، وتتمنى ​الولايات المتحدة​ أن يتم تجنب مثل هذا السيناريو"، مؤكدا أن "موقفنا في سوريا لم يتغير. يجب أن يكون هناك تسوية سياسية في سوريا ستخدم المصالح العليا للشعب السوري".

ولفت هوفمان الى "أننا نرى الروس والأتراك قد اقتربوا كثيراً من وجود صراع أكثر شمولاً في المنطقة، لكن نأمل أن يجدوا حلاً لتجنب ذلك".