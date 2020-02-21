الناطق باسم الحكومة المغربية: نرفض التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية

أعلن الناطق باسم ​الحكومة المغربية​، حسن عبيابة، ردا على ​تقرير​ أعده وفد من البرلمان الهولندي عن موقوفي ما يُعرف بـ"حراك الريف"، "أننا نرفض بشكل قاطع التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب من أي جهة كانت"، مشيرا الى أن "هذا عمل مرفوض، فنحن دولة ذات سيادة، ولا نقبل من أي جهة كانت أن تأتي للمغرب لتنجز ​تقارير​ حول قضايا داخلية بهدف الضغط علينا".

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