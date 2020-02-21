اردوغان وأمير قطر بحثا بالعلاقات الثنائية والقاضايا الإقليمية والدولية

ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، أنّ "أمير قطر ​تميم بن حمد آل ثاني​، استعرض خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​٬ العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها"، لافتةً إلى أنّ "الاتصال تطرّق أيضًا إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية".

مع الإشارة إلى أنّ الاتصال بين الرئيسين يأتي في ظلّ تطوّرات الأوضاع الإقليمية وعلى رأسها الملفَين الليبي والسوري.