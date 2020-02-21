شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب المحافظات بتعظيم مواردها الذاتية واستغلال الأصول غير المستغلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات، وذلك من خلال استغلال كل الموارد، والإمكانيات المتاحة في كل محافظة، والأصول غير المستغلة، لتعظيم مواردها الذاتية، التي ستساهم بشكل كبير في تحسين الدخل العام لهذه المحافظات، ومن ثم الانتهاء من العديد من المشروعات العالقة، وتخفيف الضغط عن كاهل الموازنة العامة للدولة، وإنهاء معاناة المواطنين في حل بعض المشاكل والأزمات في بعض المحافظات.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تعظيم الموارد الذاتية أصبح سياسة عامة، على كل جهة أو هيئة أو مؤسسة أن تتحدث حول كيفية تعظيم مواردها الذاتية، وذلك بعد عمل حصر شامل ودقيق لكل الأصول، والموارد، حتى العنصر البشرى لابد من وضعه في الاعتبار حال إعداد هذا الحصر، ويتم وضع خطة حول كيفية استغلال هذه الموارد في زيادة الدخل العام لكل محافظة، بالإضافة للاعتمادات الخاصة بالخطة الاستثمارية.

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وأضاف عضو مجلس النواب، أن الخطوة التي تكلل جهود تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات تتمثل في عقد لقاءات موسعة مع نواب كل محافظة، ويتم عرض المشاكل في المدن والقرى والأحياء، لتوفير قاعدة بيانات متكاملة، ويتم التعامل مع هذه المشاكل وفقًا للحاجة القصوى والماسة لخدمة المواطنين، على أن يكون هناك أولويات في التنفيذ، ومن ثم يتم وضع جدول زمني وفقًا لما تم توفيره من اعتمادات مالية للخطة الاستثمارية، ومن ثم يتم إدراج كل المشاكل تباعًا، على أن يكون هناك جدية في الالتزام بالتنفيذ على أرض الواقع.

وشدد نصر الدين، على ضرورة عقد لقاءات دورية مع نواب المحافظات للوقوف على المشاكل، وإعلاء المصلحة العامة للمواطنين في تنفيذ المشروعات العامة والخدمية، على أن يقدم كل نائب حصر مفصل بالأصول غير المستغلة في دائرته، وتصور حول كيفية تعظيم الموارد للتكامل الصورة العامة، ويتم العمل الجماعي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لصالح المواطنين.