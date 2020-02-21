شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار عاملين في تركيا بسبب الفقر والظروف المعيشية السيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقدم عامل تركي على الانتحار، ويعمل في غسل المركبات الثقيلة بأحد المواقع الصناعية بمدينة بوردو وتم العثور على جثة عوني الذي يبغ من العمر 46 عامًا، بإحدى الغابات الموجودة بمدينة بوردو، معلقًا بأحد الأشجار وأكدت صحيفة KRT التركية أن العامل أقدم على الانتحار بسبب الفقر وتدهور أوضاعه المادية.





كما انتحر عامل تركي في مصنع للتغليف بمدينة ديلوفاصي، في مقر عمله، شنقا، بسبب ظروفه المعيشية الصعبة، بينما أجبر صاحب العمل بقية العمال على مواصلة العمل بجانب جثة زميلهم المنتحر، حتى وصل المدعي العام التركي.

وأنهى العامل الذي يُدعى بايرام كومورجو حياته في مصنع كوراسون للتغليف الموجود في مدينة ديلوفاصي بمحافظة قوجه ايلي التركية، وذكر زملاؤه في العمل أنهم أُجبروا على العمل بجانب جثته.

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ووفقًا لما نقلته منصات تركية أوضح زملاء كومورجو في العمل أن سبب انتحاره هو المشاكل الاقتصادية والعائلية، قائلين: «اليوم أنهي صديقنا حياته في المكان الذي نعمل به مؤقتًا، من خلال شنق نفسه. والأسوأ من هذا كله، أننا عملنا بينما كانت جثة صديقنا بجانبنا حتى وصل المدعي العام. لم يعد لدينا قوة على التحمل. نحن واصلنا العمل. وهم أفسدوا نفسيتنا».