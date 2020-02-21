شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تحول رصيد وديعة بمبلغ 439 ألف جنيه لصالح نظيرتها الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس نقابة الصحفيين، تحويل رصيد الحساب الجاري والوديعة الخاصة بدعم الانتفاضة الفلسطينية بإجمالي مبلغ 439752.58 جنيه الي اتحاد الصحفيين العرب لصالح نقابة الصحفيين الفلسطينيين .

وكان في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، تم اقتراح توصية بمجلس النقابة بفتح حساب جاري لدعم الانتفاضة الفلسطينية،وتم فتح حساب جاري ببنك مصر بموجب قرار مجلس النقابة و موافقة وزارة التضامن الاجتماعي لقبول تبرعات من الصحفيين والمواطنين لصالح دعم الانتفاضة الفلسطينية.

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وفي عام 2012 أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات بربط وديعة بالبنك حتي يتم استثمار مبلغ الحساب الجاري حيث كان اجمالي رصيد الحساب الجاري مبلغ 253925.5 جنيه،وفي فبراير 2012 تم ربط وديعة بمبلغ 250 ألف جنيه ببنك مصر باسم دعم الانتفاضة الفلسطينة تضاف فائدتها الي أصل الوديعة،حتي وصل أصل الوديعة في ديسمبر 2019 لما يقارب مبلغ 360 ألف جنيه ورصيد الحساب الجاري لما يقارب 80 ألف جنيه.

وكان مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، قد دعا الأعضاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادى للجمعية العمومية للنقابة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة 6 مارس.

وأضافت نقابة الصحفيين ، اليوم الخميس ، أن ذلك يأتي إعمالا لنص المواد 33 و34 و35 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 ، موضحة أن جدول الاعمال يتضمن التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2019 و التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2019 حتى فبراير 2020 و اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر و إقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2020 و تفويض المجلس في إعداد لائحة الموظفين وفق اللوائح و المتبع و ما يستجد من أعمال.