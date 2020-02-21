وكيل "تعليم الوادي الجديد" يعلن نتائج مسابقات "الإذاعة والبرلمان المدرسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، صلاح مرغنى، مساء اليوم الخميس، نتائج مسابقتي البرلمان المدرسي والإذاعة المدرسية، لجميع المراحل التعليمية للعام الجاري ٢٠١٩ / ٢٠٢٠.

وأشار مرغنى، إلى أنه بعد انتهاء اللجان المشكلة من تقييم المسابقتين بجميع الإدارات التعليمية، أسفرت النتائج عن فوز البرلمان المدرسي المنتخب بإدارة الخارجة التعليمية بالمركز الأول، ليُمثل المحافظة على مستوى الجمهورية، وبالنسبة للإذاعة المدرسية ففي المرحلة الثانوية جاء في المركز الأول مدرسة الخارجة الثانوية للبنات بالخارجة، وتمثل المحافظة على مستوى الجمهورية، وفي المركز الثاني مدرسة بلاط الثانوية التابعة لإدارة بلاط التعليمية، في المركز الثالث مدرسة موط الثانوية بنات بإدارة الداخلة التعليمية.

وتابع: أنه في التعليم الثانوي الفني، حصلت على المركز الأول، مدرسة بلاط الثانوية الزراعية بإدارة بلاط التعليمية، وتمثل المحافظة في تقييم الجمهورية، وفي المركز الثاني مدرسة موط الثانوية التجارية بإدارة الداخلة التعليمية، وفي المركز الثالث مدرسة الخارجة الصناعية العسكرية بإدارة الخارجة التعليمية.

وقال إنه بالنسبة للمرحلة الإعدادية حصدت المركز الأول، مدرسة الصديق الإعدادية بإدارة الداخلة التعليمية وتمثل المحافظة بتقييم الجمهورية، وفي المركز الثاني مدرسة أولاد عبد الله ببلاط التعليمية، وفي المركز الثالث مدرسة السلام الإعدادية القديمة بالخارجة أما المرحلة الابتدائية، جاء في المركز الأول مدرسة العوينة الابتدائية بإدارة الداخلة التعليمية، وفي المركز الثاني مدرسة أبو بكر الصديق بإدارة الخارجة التعليمية، وفي المركز الثالث مدرسة مرزوق الابتدائية بإدارة بلاط التعليمية.