تأجيل محاكمة رئيس مكتب مساحة متهم بالرشوة في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أجلت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثالثة، اليوم الخميس، محاكمة مهندس مساحة، جرى ضبطه بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية في كفر الشيخ، لاتهامه بتلقي رشوة من مقاول، إلى جلسة اليوم الأول من دور المحكمة في شهر مارس المقبل، للاطلاع على تقرير هيئة المساحة بطنطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الكريم شامخ، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين خالد صقر، وحاتم حمزة، وسكرتارية مجدي غانم، وإسلام غازي، وذلك في أحداث القضية رقم 42054 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة سيدي سالم، والمقيدة برقم 2550 لسنة 2019 كلي كفر الشيخ.

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وحسب أوراق القضية فإن المتهم "م. م. ع. ح"، 53 سنة، رئيس مكتب المساحة بسيدي سالم، ويقيم بدائرة مركز شرطة سيدي سالم، خلال الفترة من 7 / 8 / 2017 حتى يوم 16 / 8 / 2017، بصفته موظفًا عموميًا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من "أحمد. خ. ع. م"، مقاول، مبلغ 20 ألف جنيه، على سبيل الرشوة.

وقالت أوراق القضية إن الرشوة كانت عبارة عن مبلغ 20 ألف جنيه، مقابل أداء أعمال الرفع المساحي، والمعاينة لقطع الأراضي الكائنة بناحية مركز سيدي سالم، محل طلب شهر إرث والد زوجته، ووفق ذلك أبلغ المقاول، هيئة الرقابة الإدارية في كفر الشيخ، حول مطالب رئيس مكتب المساحة.

جرى ضبط المتهم متلبسًا بمبلغ الرشوة 20 ألف جنيه، بمعرفة رجال هيئة الرقابة الإدارية، ويحيازته المبلغ المذكور، بعد الحصول على عدة دلائل تدعم صحة البلاغ وهي عبارة عن محادثات مسجلة بين الطرفين المقاول صاحب الشكوى، والمتهم.