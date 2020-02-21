كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا وروسيا تناقشان الدوريات المشتركة في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول تركي، اليوم الخميس، إن تركيا وروسيا يناقشان الدوريات المشتركة المحتملة كطريقة للتوصل إلى اتفاق لوقف القتال ووقف نزوح المدنيين في منطقة إدلب السورية، وذلك بعد يوم من تهديد أنقرة بعمل عسكري لرد القوات الحكومية السورية، وفقًا لما ذكرتة وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وفشلت تركيا وروسيا اللتان تدعمان الأطراف المتصارعة في الصراع المستمر منذ تسع سنوات في التوصل إلى اتفاق بعد جولتين من المحادثات في الأسبوعين الأخيرين.

كما أدى هجوم الحكومة السورية للقضاء على آخر معاقل المعارضة في شمال غرب سوريا إلى بعض المواجهات الأكثر خطورة حتى الآن بين أنقرة العضو في الناتو ودمشق، ودفع تركيا إلى إرسال الآلاف من القوات وقوافل الأسلحة الثقيلة إلى المنطقة الحدودية.

واستقبلت تركيا حوالي 3,7 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع الحرب، وتقول إنها لا تستطيع تحمل المزيد عبر حدودها، التي أصبحت مغلقة الآن.

وقالت الأمم المتحدة: إن أكثر من 900،000 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، فروا من منازلهم في إدلب منذ أوائل ديسمبر.

كما شبه النظام السوري وحلفاؤه الروس حزمة من الضباع التي تهاجم إدلب.

وذكر المسؤول التركي: أن المحادثات مع روسيا لم تكن "بدون نتيجة"، حيث أضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن المناقشات قد تقدمت ولكنها لم تتوصل إلى قرار نهائي.

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وأوضح، أن روسيا حافظت على موقفها من انسحاب تركيا من إدلب وإخلاء مراكز المراقبة التابعة لها منذ البداية، الانسحاب من إدلب أو إخلاء مراكز المراقبة ليس على جدول الأعمال.

وقال، إنه تم مناقشة التمارين المختلفة، على سبيل المثال، يمكن ضمان الأمن من خلال مسؤولي الأمن الأتراك والروس وعقد الدوريات المشتركة، مضيفًا أن أنقرة وموسكو يتوقعان من رئيسيهما" إنهاء القضية ".

كما هددت تركيا، التي تدعم المتمردين الذين يحاولون الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، باستخدام القوة العسكرية لرد القوات السورية التي تتقدم في إدلب ما لم تنسحب بحلول نهاية الشهر.

ويوم الأربعاء الماضي، قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن الهجوم التركي على إدلب كان "مسألة وقت".

واتهمت أنقرة وموسكو بعضهما البعض بالسخرية من اتفاق وقف التصعيد لعام 2018، الذي سمح لتركيا وروسيا بإنشاء مراكز مراقبة عسكرية في إدلب.

وصرحت تركيا: بأن بعض مواقعها في إدلب كانت محاطة بقوات الحكومة السورية، لكنها لن تخلي المواقع أو تنقلها.

وأخبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعضاء حزب العدالة والتنمية يوم أمس أن أي عملية في إدلب "وشيكة"، مضيفًا "إننا نعد العد التنازلي، ونصدر تحذيراتنا النهائية".

