سلمى رشيد “سيدة” أنستغرام بالمغرب

تغرد الفنانة المغربية سلمى رشيد، خارج السرب في أنستغرام، حيث تحظى بأكبر نسبة متابعة بين الفنانات المغربيات، بعدما وصل عدد متابعيها 6 مليون متابع.
وتتفوق سلمى رشيد، حاليا، على عدد من النجمات المغربيات من بنات جيلها، منهم دنيا باطمة، وأسماء لمنور، وابتسام تسكت، ورجاء بلمير، اللواتي يتراوح عدد متابعي حساباتهن على أنستغرام بين 4 و5 ملايين.
وأصبح عدد متابعي الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي معيارا لقياس جماهيريتهم، ناهيك عن فرص الاعلانات، التي يتلقونها بسبب الأعداد الهائلة من المعجبين، الذين يتابعون حساباتهم.
وصنفت الفنانة، سلمى رشيد، ضمن قائمة 100 شخصية الأكثر تأثيرا في القارة الإفريقية لعام 2019، التي أصدرها موقع ”africayouthwards.org”.
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