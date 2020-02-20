“كوبيي كولي”.. وفاة مبتكر التقنية الثورية في عالم الحواسيب

تساعد خاصية “النسخ واللصق” مستعملي الحواسيب، والهواتف في مختلف بقاع العالم، على تسهيل العمل بأجهزتهم، وقد اخترعها الأمريكي، لاري تيسلر، الذي توفي الاثنين الماضي، عن عمر يناهز 74 سنة.

وضجت وسائل إعلام عالمية، اليوم الخميس، بخبر وفاة مبتكر الخاصية، التي جعلت استعمال الحواسيب الشخصية سهلا، بعد الصعوبة، التي كان يجدها كثيرون قبل اختراع التقنية المذكورة.

واستندت خاصية “القص والنسخ واللصق” إلى الطريقة القديمة للتحرير، التي قام خلالها الأشخاص بقطع أجزاء من النص المطبوع فعليا، ولصقها في أماكن أخرى.

وكان لاري تيسلر، وهو خريج جامعة ستانفورد في سيليكون فالي في كاليفورنيا، متخصصا في التفاعل بين البشر، والحواسيب، وعمل مع كبريات الشركات العالمية مثل “أمازون”، و “آبل”، و”ياهو”، ومركز “زيروكس” للأبحاث.