“وانا” تسحب دعواها القضائية ضد “اتصالات المغرب”

أعلن مجلس إدارة مجموعة مجموعة المدى “Wana” سحب دعواه القضائية ضد شركة اتصالات المغرب أمام المحكمة التجارية في مدينة الرباط.

وكشف مجلس الإدارة، اليوم الخميس، في بلاغ له أن المؤسسة قررت سحب الدعوة القضائية في ما يخص قرار الـANRT المتعلق بالممارسات المناهضة للمنافسة في سوق الثابت والوصول إلى الأنترنت الثابت عالي الصبيب.

وأضاف المصدر ذاته أن “القرار الذي تم اتخاذه غرضه إعادة المنافسة الشريفة في سوق الاتصالات بطريقة تخدم المستهلك بالدرجة الأولى والشركات في إطار الالتزام بالقانون المنظم للمجال”.