استطلاع: تفوق الليكود على "كاحول لافان"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خالفت نتائج استطلاع للرأي العام الإسرائيلي جميع الاستطلاعات التي سبقته، وأظهرت تفوق الليكود للمرة الأولى على "كاحول لافان" واقتراب معسكر نتنياهو من الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة المقبلة، منذ إعلان إعادة انتخابات الكنيست للمرة الثالثة في آذار/ مارس القادم.

وحصل حزب الليكود على 33 مقعدًا بينما تليه قائمة "كاحول لافان" على 31 مقعدًا في استطلاع شركة الاستطلاعات الإسرائيلية، "دايركت بلوس"، الذي نشرت نتائجه مساء اليوم، الخميس.

ونوّهت "دايركت بلوس" أن وفق استطلاعها ستزداد نسبة التصويت في صناديق الاقتراع في البلاد العربية بنسبة 3% عن انتخابات أيلول/ سبتمبر 2019، مما سيزيد التمثيل العربي في الكنيست القادمة.

وأضاف الاستطلاع أن قرابة ثلثي مصوتي "كاحول لافان" نصف مصوتي حزبي ميرتس والعمل في البلاد العربية في انتخابات أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنوا عزمهم على التصويت للقائمة المشتركة، بسبب تصريحات الأحزاب الصهيونية وتفاعلها مع الانتخابات القادمة.

وأشار الاستطلاع إلى أن حملة نتنياهو المبكرة للانتخابات سببت في ارتفاع نسبة مصوتي الليكود "المضمونين" بنسبة 3%، مما يوقف زحف قائمة "كاحول لافان" نحو التفوق في انتخابات آذار/ مارس القادمة.

وبحسب الاستطلاع سيحصل معسكر نتنياهو على 58 مقعدًا، ومعسكر غانتس سيحصل على 41 مقعدًا دون أن يشمل حزب "يسرائيل بينتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان، الذي حصل على 7 مقاعد في الاستطلاع، ومن دون احتساب القائمة المشتركة التي حصلت على 14 مقعدًا في الاستطلاع.

وحصل تحالف العمل – غيشر – ميرتس على 10 مقاعد، بينما حصلت حركة "شاس" على 9 مقاعد.

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كما حصل تحالف "إلى اليمين" على 8 مقاعد لكل منهما، وكذلك قائمة "يهدوت هتوراه" الحريدية.

أما قائمة "عوتسما يهوديت" الكاهانية فلم تتجاوز نسبة الاستطلاع وحصلت على 1.2٪ في الاستطلاع.

وبحسب نتائج الاستطلاع الحالي، فإنه لن يتمكن حتى اليوم نتنياهو وغانتس من تشكيل حكومة تحظى بدعم 61 عضو كنيست، فيما يحافظ ليبرمان على قوته الانتخابية ليبقى الطرف الذي سيرجح كفة نتنياهو أو غانتس لتشكيل الحكومة.

وفي حال قررت المشتركة التوصية بتكليف غانتس لتشكيل الحكومة كما في الانتخابات السابقة، فإنه سيحصل على تأييد 55 عضو كنيست من دون ليبرمان ("كاحول لافان" - 31 مقعدًا - وتحالف العمل - ميرتس - 10 مقاعد - والمشتركة - 14 مقعدًا)، أي لن يتمكن من تشكيل ائتلاف حكومي من 61 عضو كنيست.

ورفض ليبرمان بعد الانتخابات الأخيرة المشاركة في "حكومة أقلية" برئاسة غانتس أو نتنياهو، كما كرر رفضه المشاركة في حكومة تستند إلى دعم القائمة المشتركة.

ويشار إلى أن الاستطلاع أجري من خلال الإنترنت، وشمل عينة من 3000 شخص، ونسبة الخطأ 4.5%.