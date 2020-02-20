مقتل شرطي واصابة اثنين بهجوم لـ'داعش' شمال شرقي ديالى

افاد مصدر امني، الخميس، بأن شرطيا قتل واصيب اثنان اخران بهجوم لـ"داعش" شمال شرقي ديالى.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عناصر من داعش هاجموا نقطة امنية بين ناحيتي العبارة وابي صيدا شمال شرقي ديالى، ما ادى الى مقتل شرطي واصابة اثنين اخرين بجروح".
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجريحين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى دائرة الطب العدلي".
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