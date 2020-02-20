بومبيو: طهران حرمت 7 آلاف إيراني من الترشح وتخشى "انتخابات حرة"

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن "إجراء انتخابات حرة أكثر ما يخشاه النظام الإيراني لذا حرم 7 آلاف مواطن من حق الترشح."

وأضاف بومبيو في تصريحات له، الخميس، أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الإيراني وتساند مطالبته بانتخابات حرة ونزيهة.

وأكد أن الشعب الإيراني يستحق فرصة للتعبير عن رأيه دون تهميش أو قمع ويجب أن يُسمع صوته.

وأوضح الوزير أن الشعب الإيراني يرفض وحشية النظام في الداخل وسلوكه العنيف في الخارج.

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ونشر معهد الأبحاث والدراسات بجامعة طهران، الأحد، نتائج استطلاع جديد كشفت عن أن 24% فقط سيدلون بأصواتهم في انتخابات البرلمان الإيراني بدورته الحادية عشرة، حسبما أوردت وكالة أنباء فارس الإيرانية (شبه رسمية).

وأعلنت أيضاً مؤسسة جمان المتخصصة في دراسات استطلاع الرأي للإيرانيين (مستقلة تتخذ من هولندا مقرا لها) أن 81% من سكان إيران البالغ عددهم 83 مليون نسمة لن يشاركوا بانتخابات البرلمان.

وشمل استطلاع مؤسسة جمان نحو 43 ألف شخص من بينهم 90% يقيمون في إيران، بينما اعتبر 70% أن سياسات النظام الإيراني هي السبب وراء الأوضاع الراهنة.

وأكد 76% من المشاركين في استطلاع مؤسسة جمان أنهم سيصوتون ضد ما يعرف بنظام الجمهورية الإسلامية في إيران، شريطة وجود استفتاء حر.

ويتنافس 7148 مرشحا للفوز بمقاعد البرلمان البالغ عددها 290 مقعدا في أول انتخابات تجرى في إيران منذ إعلان الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني، مايو/أيار 2018.