عائلات ضحايا خامنئي يدعون لمقاطعة "مسرحية" الانتخابات

دعت عائلات ضحايا أعدمتهم سلطات النظام الإيراني لمقاطعة التصويت بكثافة في انتخابات البرلمان التي وصفوها بالمسرحية، والمزمع إقامتها غدا الجمعة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي نص منشور عبر موقع "أنستقرام" لوالد بويا بختياري، أحد قتلى احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يدعو الناخبين الإيرانيين إلى عدم الذهاب إلى مراكز الاقتراع في عموم الأقاليم داخل بلاده.

وناشدت والدة رامين حسين بناهي، معارض كردي أعدمته السلطات الإيرانية واثنين آخرين في سبتمبر/أيلول 2018، الإيرانيين، عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية بدورتها الحادية عشرة احتراما لدماء نجلها ورفاقه ممن أعدموا داخل السجون.

وأكد والد بختياري، أن التصويت في انتخابات البرلمان الإيراني يعد قبولا بالظلم وخيانة لأرواح ضحايا الاحتجاجات التي اندلعت اعتراضا على سوء الوضع المعيشي إثر غلاء أسعار البنزين نحو 300%، أواخر العام الماضي.

وتظاهر مئات الطلاب الإيرانيين داخل حرم جامعة أمير كبير بالعاصمة طهران؛ اعتراضا على الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها 21 فبراير/شباط الجاري.

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وأوردت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية من خارج إيران، بينها إذاعتا "صوت أمريكا" و"فردا"، الأحد الماضي، أن طلاب جامعة أمير كبير نددوا بالحشد إعلاميا لدفع الناس نحو التصويت داخل صناديق الاقتراع رغم أزمات البلاد.

وهاجم مغردون إيرانيون على موقع "تويتر" دعوة الرئيس الإيراني حسن روحاني مؤخرا للمشاركة شعبيا بكثافة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بدعوى عدم إحداث فجوات بين الشعب والمؤسسة الحاكمة.

ودشن ناشطون إيرانيون وسوما بعناوين: "لن نصوت"، و"لا تصويت"، و"إصبع في الدم"، ردا على دعوة روحاني باعتبارها تبييضا لوجه النظام الإيراني المتورط بقمع محتجين ومعارضين، حسب آراء مغردين على موقع "تويتر".

كما طالبت سجينات سياسيات إيرانيات بمقاطعة شعبية للانتخابات البرلمانية داخل بلادهن.

وأكدت 12 سجينة سياسية، في بيان مشترك مسرب من معتقل إيفين الواقع شمال العاصمة طهران، الإثنين، أن "المشاركة في التصويت بالانتخابات البرلمانية الإيرانية بمثابة تأييد لجرائم نظام المرشد علي خامنئي، وضغطاً بالإصبع على زناد الأسلحة التي تطلق النار ناحية الشباب الثائر"، على حد تعبيرهن.