إسرائيل تحقق في شبهة فساد بشركة ترأسها جانتس

قررت النيابة العامة الإسرائيلية، مساء الخميس، إطلاق تحقيق جنائي حول شبهة فساد بشركة ترأسها في الماضي زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن القائم بأعمال النائب العام الإسرائيلي دان الداد قوله: إن القرار اتخذ بعد تفويض من المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت.

واستنادا إلى الشبهات، فإن شركة "هاميماد الخامسة"، الخاصة التي تأسست في العام 2014، تعاقدت مع الشرطة الإسرائيلية في العام 2016 دون طرح عطاء بالاستناد إلى معلومات مغلوطة قدمتها الشركة.

وكان جانتس ترأس الشركة بدءا من العام 2015 قبل أن تغلق بسبب صعوبات مالية.

وجاء القرار عشية الانتخابات الإسرائيلية المقررة في الثاني من مارس/آذار المقبل التي يبرز فيها جانتس كمنافس قوي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.

وهلل حزب "الليكود" اليميني الذي يتزعمه نتنياهو بالقرار رغم أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت ألمح إلى أنه لا شبهات تحوم حول جانتس نفسه.

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وقال جانتس في مهرجان في تل أبيب بعد صدور القرار: "لدي ثقة كبيرة بسلطة إنفاذ القانون وليس لدي أي مشكلة في أي تحقيق يريدون القيام به. بالنسبة لي، لا توجد عناصر إجرامية في هذا الأمر".

ووجه جانتس الاتهام إلى حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، بالضغط من أجل التحقيق بهدف صرف الانتباه عن محاكمة بتهم الفساد اليت ستبدأ في السابع عشر من الشهر المقبل.

وفي هذا الصدد، فقد طالب حزب "الليكود" في بيان النائب العام الإسرائيلي بسرعة فتح ملف التحقيق الجنائي بالقضية.

وقال نتنياهو في تصريحات للصحفيين بأن "من حق الشعب أن يعرف الحقيقة بشأن التحقيقات الجارية في ملف الشركة".

وأضاف نتنياهو: "قد حصل جانتس على راتب مرتفع جدا ويجب التحقيق في هذه القضية".

وتابع نتنياهو مستهزئا: "هناك حزب يدعي اهتمامه بالحشمة، وأنه حزب نقي، أزرق وأبيض؟ لا تجعلوني أضحك".

وكان جانتس أعلن رفضه تشكيل حكومة وحدة وطنية مع نتنياهو بسبب اتهامات الفساد الموجهة ضده.