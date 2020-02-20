شكرا لقرائتكم بومبيو: خامنئي حرم 7000 إيراني من الترشح لخشيته من انتخابات حرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الخميس، إن المرشد الإيراني علي خامنئي حرم أكثر من 7 آلاف إيراني من الترشح لأنه يخشى تنظيم انتخابات حرة.

وأضاف بومبيو أن بلاده فرضتعقوبات على مسؤولين حرموا الإيرانيين من تنظيم انتخابات نزيهة.

وأعلنت أميركا، الخميس، عن عقوبات أميركية جديدة على 5 شخصيات إيرانية، من بينهم أحمد جنتي، رئيس مجلس صيانة الدستور الإيراني.

ومن بين الشخصيات الإيرانية التي شملتها العقوبات، محمد يزدي عضو مجلس خبراء القيادة الإيرانية، وعباس علي كدخادايي، وسيامك ره بيك عضو مجلس صيانة الدستور، وحسن صداغي مقدم.

وأوردت مذكرة منشورة، الخميس، على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية أسماء الشخصيات الإيرانية.

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وأفادت المذكرة الأميركية أن المسؤولين الايرانيين المُعاقبين يمنعون إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وانتهت رسمياً الخميس حملات الانتخابات البرلمانية الإيرانية قبل يوم من التصويت.

وخرج عمّال في الصباح الباكر لتنظيف الشوارع من الملصقات واللافتات تمهيداً لأول انتخابات إيرانية بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات على طهران.

وقال محللون إن نسبة الإقبال على الانتخابات سيؤثر على مدى رضا الناخبين عن تعامل قادة إيران مع الأزمات السياسية والاقتصادية، في حين تواجه إيران عزلة متزايدة على الساحة الدولية واستياء في الداخل من الصعوبات الاقتصادية.

وكان المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي قد اعتبر أن التصويت "واجب ديني"، لكن بعض الساسة البارزين من أنصار التيار الإصلاحي في إيران والنشطاء في الخارج دعوا لمقاطعة الانتخابات.