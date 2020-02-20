عراجي: ساءلت البستاني عن الأموال المخصصة لمصلحة الليطاني فلم تجبني

أعلن عضو كتلة "المستقبل" النائب ​عاصم عراجي​ أن "هناك 400 مليار ليرة لبنانية يجب تخصيصها لمشروع الليطاني"، لافتا الى أن "المشكلة الرئيسية لمشروع ​نهر الليطاني​ هي غياب الحوكمة، حيث هناك دورا لعدة وزارات في هذا المجال منهم ​وزارة الطاقة والمياه​، و​وزارة البيئة​ و​وزارة الصناعة​، لكن هذه الوزارات لا تنسق بين بعضها البعض".

وأشار عراجي الى أن "نسبة ​التلوث​ الصناعي في نهر الليطاني هي 15% وهو السبب الرئيسي لأمراض ​السرطان​، وقد قمنا كنواب بمسائلة ​الحكومة​ في هذا المجال، وسألت وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني عن الأموال المخصصة لمشروع الليطاني، ولم تجبني"، مبينا أن "محطة ​المرج​ يجب أن يكون لها محطتي تكرير إحداها دائمة والأخرى مؤقتة والبستاني لغت المحطة الدائمة، هذا ويجب المضي قدما بتلزيمات محطات التكرير وهو ما لم يحقق بعد بسبب الخلافات السياسية حول التلزيمات".