رحمة: ليعتبر كل مسؤول نفسه متهما حتى تثبت برائته

لفت النائب السابق إميل رحمة الى أن "كل الأحزاب إجتمعت على محاربة الفساد "الضارب طنابو"، واحتراما لمشاعر الناس الجائعة أطالب كل مسؤول بأن يعتبر نفسه متهما حتى تثبت برائته، وبذلك أتوجه الىالنائب العام التمييزي في قصر العدلالقاضي غسان عويدات، والنائب العام المالي القاضي علي ابراهيمورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل نديم عبود لأقدم إخبارا بحق نفسي كي يستجوبوني ويسائلوني".
وأشار رحمة، في حديث تلفزيوني، إلى أن "مصروف النائب اللبناني "مش طبيعي"، واذا النائب اليوم يتقاضى نصف راتبه ولا يزال يعيش برفاهية من المفروض استدعاؤه ومسائلته عن مظاهر الغنا الخارجي".
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