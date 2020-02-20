إفرام: لإعادة هيكلة اليوروبوند مع مفاوضات وعدا ذلك فنحن أمام مأزق كارثي

رأى النائب ​نعمة افرام​ أن "الواقع أسود"، طالبا "من اللبنانيين أن يتحلوا بالشجاعة لأننا أبناء حرب والشجاعة كانت علامة فارقة لدى ​الشعب اللبناني​ ونحن سنتوجع لكننا سننجح في بناء بلد جديد"، مشيرا الى أن "ما وصلنا إليه اليوم كان يمكن تفاديه منذ زمن لو أننا أتينا بالأشخاص المناسبين في المكان المناسب".

واعتبر افرام، في حديث تلفزيوني، "أننا سنوجع معاً لكننا نستطيع الخلاص شرط ألا نستمر بهذا الوضع من الإستدانة غير المدروسة وقد شهدت على وقائع كارثية منذ عشرين عاماً في هذا السياق، فقبولناببقاء العجز سنة وراء سنة دون وقفه كان جريمة، وحتى الساعة ما أتابعه هو كلام عن ضخّ دمّ وليس وقف النزف"، معلقا على ​خطة الكهرباء​ بأنها "لم تكن سيئة بنسبة 100% و"منها عاطلة،ولو انتقلنا الى انتاج الكهرباء بالغاز منذ عشر سنوات لكنّا وفّرنا بذلك أكثر من 30 مليار دولار".

وأكد أنه "مع إعادة هيكلة لليوروبوند مع مفاوضات، وعدا ذلك فنحن أمام مأزق كارثي، وقد تأخرنا شهر ونصف، فالمناكفات السياسية جعلتنا ضحية خلال العشر سنوات الماضية على كل المستويات".