طالوزيان:على الحكومة ان تقوم بدفع السندات المتوجبة عليها من ضمن خطة شاملة

ابدى النائب ​جان طالوزيان​ تخوفه مما آلت اليه الاوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، "في ظل الحملات الشعبوية التي تقوم بها بعض الجاهات لجهة الاستحقاقات المالية المترتبة على ​الدولة​، متجاهلة النتائج الكارثية في حال تخلف ​لبنان​ عن دفع سندات اليوروبند المتوجبة عليه في 9/3/2020، لا سيما بعد التحذيرات الدولية والعربية من وصول لبنان الى حالة الإفلاس في حال تخلفه عن التزاماته".

وشدد على أنه "يجب عدم الاستهانة والانجرار وراء شعارات غير علمية وغير واقعية، وانه يجب على ​الحكومة​ ان تقوم بدفع السندات المتوجبة عليها من ضمن خطة شاملة تضعها، من خلال مفاوضات مع الجهات الدائنة واعادة جدولة الدين، مما يسمح للبنان بالحصول علي المساعدات لاحقا، مع الاشارة اى ان القسم الاكبر من السندات المستحقة هي ديون داخلية تعود ل​مصرف لبنان​".

