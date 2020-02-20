ريفي: الثورة مناعة لبنان وستنتصر وتيار باسيل يتوهم إستعادة العصب الطائفي

شدّد الوزير السابق ​أشرف ريفي​ على أنّ "تيار باسيل (رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​) يتوهّم إستعادة العصب الطائفي بافتعال مشكلة مسيحيّة- درزيّة، وسيفشل كما فشل في حادثة قبر شمون، وفي حادثة ​جونية​ الّتي حاول فيها إفتعال مشكلة مسيحيّة- سنيّة".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "نبش قبور الحرب لن يُجدي في إلهاء ال​لبنان​يين بأزماتٍ تجاوزوها. اللبيب يعتبِر من فشله"، مركّزًا على أنّ "​الثورة​ مناعة لبنان الّتي ستؤسّس لبلدٍ على قياس أحلام جيل الشباب، وستنتصر".