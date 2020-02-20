ريفي: الثورة مناعة لبنان وستنتصر وتيار باسيل يتوهم إستعادة العصب الطائفي

شدّد الوزير السابق أشرف ريفي على أنّ "تيار باسيل (رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل) يتوهّم إستعادة العصب الطائفي بافتعال مشكلة مسيحيّة- درزيّة، وسيفشل كما فشل في حادثة قبر شمون، وفي حادثة جونية الّتي حاول فيها إفتعال مشكلة مسيحيّة- سنيّة".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "نبش قبور الحرب لن يُجدي في إلهاء اللبنانيين بأزماتٍ تجاوزوها. اللبيب يعتبِر من فشله"، مركّزًا على أنّ "الثورة مناعة لبنان الّتي ستؤسّس لبلدٍ على قياس أحلام جيل الشباب، وستنتصر".
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