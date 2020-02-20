علوية: التلوث الصناعي تحت السيطرة والمشكلة الأساسية هي بالصرف الصحي

شدد رئيس المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية على أن "مشكلة الليطاني مشكلة وطنية وتطال الجميع، أما مشكلة الصرف الصناعي فهي تؤثر على نوعية المياه بشكل كبير"، مشيرا الى أن "اليوم يمكن القول أن التلوث الصناعي تحت السيطرة وبالإمكان متابعته وضبطه والمؤسسات الصناعية ألزمت على تركيب محطات تكرير وإن لم تعمل هذه المحطات مشكلة تلوث النهر لا يمكن حلّها".
واعتبر علوية في حديث تلفزيوني "أننا اليوم أمام تحدٍّ جديد هو الامن الغذائي والمطلوب من الحكومة تنفيذ خارطة الطريق التي بشأنها انهاء تلوث نهر الليطاني والغطاء على الملوثين سقط والمشكلة اليوم ليست في الملوثين بل مع المسؤولين عن التنظيف الذين لا يقومون بواجباتهم ونحاول التنسيق بين مختلف الإدرات "، مؤكدا أن "المشكلة الأساسية هي بالصرف الصحي".
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