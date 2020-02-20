السيد: لصوص الأمس يعطون اليوم دروساً في إنقاذ البلد

اعتبر النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "​حكومة حسان دياب​ ورثت مصائب الكون ممن سبقوها بالحكم، ورثت منهم دولة تلفظ آخر أنفاسها وشعباً منتوفاً، وبلداً ترهقه الديون. الديون كالمصل للمريض، ومن كان يفترض بهم مداواة المريض كانوا يسرقون المصل"، مشيرا الى أنه "من سخرية القدر، أن لصوص الأمس يعطون اليوم دروساً في إنقاذ البلد. هيدي مش وقاحة، عُهْر".

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