لفت رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب، إلى "أنّني متضامن مع المسجونين الإسلاميين وغيرهم من المسجونين الّذين لم يحاكَموا ولم يَقتلوا عسكريّين، فحقّهم كان محاكمة عادلة لم تحصل، والآن حقّهم قانون عفو لا أفهم سبب تأخيره".
ودعا في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، الثوار إلى "التضامن معهم، لأنّ ظلم الدولة المتخاذلة قد طالهم. مطلبنا العدالة، والظلم حرام".
كانت هذه تفاصيل خبر وهاب دعا الثوار للتضامن مع المسجونين الإسلاميين: لا أفهم سبب تأخير قانون العفو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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