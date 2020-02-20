مسؤول إيراني ردا على هوك: لا يحق لأميركا التحدث عن الشعب الإيراني الشامخ

ركّز المتحدّث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدايي، ردًّا على تصريحات المندوب الأميركي في الشأن الإيراني ​براين هوك​ بأنّ الشعب الإيراني محروم من الانتخابات، على أنّ "هوك قد تحدّث مرّة أُخرى بكلام يليق بالنظام الأميركي، الّذي لا زال يواجه نقاط غموض بشان ​الانتخابات الرئاسية​ الأميركية، وقد جرحت جرائمه في اغتيال رواد ​مكافحة الإرهاب​ مشاعر شعوب العالم".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "لا يحقّ للولايات المتحدة الأميركية التحدّث عن الشعب الإيراني الشامخ".

يُذكر أنّ انتخابات مجلس الشورى الإيراني في دورتها الحادية عشرة، ستجري يوم غد الجمعة، وبالتزامن معها تجرى الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورته الخامسة.