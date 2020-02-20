بوتين دعا في اتصال مع ماكرون وميركل الى الحفاظ على وحدة سوريا

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ أكد خلال ​اتصال​ هاتفي مع المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​، والرئيس الفرنسي، ​إيمانويل ماكرون​، "ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لتحييد التهديد الإرهابي في سوريا، مع احترام مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية للجمهورية العربية السورية".

ولفت الكرملين، في بيان، الى أنه "يتم إيلاء اهتمام خاص لحل الأزمة السورية في سياق الوضع المتفاقم بشدة في إدلب نتيجة للأعمال العدوانية التي تقوم بها الجماعات المتطرفة ضد قوات الحكومة السورية والمدنيين. وتم التأكيد على أهمية منع العواقب الإنسانية السلبية على السكان المدنيين".

وأشار إلى أن "ماكرون وميركل أعربا عن استعدادهما لتقديم المساعدة من أجل تخفيف التوتر شمال غربي سوريا".