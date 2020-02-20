وزير المال الروسي: نخسر نحو 16 مليون دولار يوميا جراء انخفاض التجارة مع الصين بسبب كورونا

أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أنّ "​روسيا​ تخسر مليار روبل في اليوم (حوالي 15.7 مليار دولار أميركي) نتيجة تراجع التجارة مع ​الصين​ بسبب تفشّي "​فيروس كورونا​".

ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "تبعات الفيروس، على الأرجح، سيكون لها تأثير أقل على الاقتصاد الروسي"، موضحًا أنّ "هذا العامل ليس مهمًّا بدرجة كبيرة كي يعيق تحقيق هدف وصول معدّل نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 1.9 بالمئة، ولكن كل شيء سوف يعتمد على فترة سريان الحجر الصحي".

وكانت قد أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أنّ عدد الوفيات بـ"فيروس كورونا" المستجد داخل البلاد، ارتفع إلى 2118 شخصًا، والمصابين إلى 74 ألف و576 حالة، مشيرةً إلى شفاء نحو 16155 شخصًا بعد معالجتهم.