جهانغيري: الحكومة الإيرانية عبأت كل طاقاتها لاحتواء فيروس كورونا

أكّد النائب الأول للرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، ​إسحاق جهانغيري​ في تصريح، أنّ "الحكومة عبّأت كلّ طاقاتها لاحتواء "​فيروس كورونا​"، لافتًا إلى "إيعاز روحاني لتشكيل لجنة لمكافحة الـ"فيروس" والوقاية منه".

وكان قد أعلن المتحدّث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، في وقت سابق أنّ "بناءً على طلب روحاني، تمّ تشكيل خليّة لإدارة طرق الوقاية ومكافحة "فيروس كورونا" في وزارة الصحة الإيرانية، بحضور وزراء الصحة والعلاج والتعليم الطبي والتراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية والطرق وبناء المدن، المتحدّث باسم الحكومة وممثّل الأركان العامة للقوات المسلحة".