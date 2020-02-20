وزير الداخلية الألماني: ميركل ستهاتف أردوغان حول الهجوم الإرهابي

أعلم وزير الداخلية الألماني ​هورست زيهوفر​، ​السفير التركي​ لدى ​برلين​، علي كمال أيدن أن "المستشارة الالمانية ​أنجيلا ميركل​ ستجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ حول الهجوم الإرهابي العنصري بمدينة هاناو". وتوجه زيهوفر الى أيدن، خلال تفقدهما منطقة الهجوم، بالقول "ثقوا بنا، نحن أصدقاء، ولسنا منافسين". ووقع هجوم مسلح مزدوج بمدينة هاناو التابعة لولاية هيسّن غربي ​ألمانيا​، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 9 آخرين بجروح. وأعلن السفير التركي في برلين وجود 5 أتراك بين قتلى الهجوم الإرهابي العنصري.

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