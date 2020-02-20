الأمم المتحدة أعلنت استئناف المفاوضات العسكرية حول ليبيا في جنيف

أعلن المتحدّث باسم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جان العلم، لوكالة "فرانس برس"، "استئناف المفاوضات العسكرية بين جانبي النزاع في ليبيا، في جنيف بإشراف الأمم المتحدة"، والهادفة إلى إعلان وقف دائم لإطلاق النار؛ وذلك غداة إعلان حكومة الوفاق الليبية انسحابها من هذه المفاوضات بعد قصف ميناء طرابلس.
يُذكر أنّ بداية شباط الحالي، أقرّ ممثّلو حكومة الوفاق الوطني الليبية الّتي تعترف بها الأمم المتحدة ونظراؤهم الّذين يمثّلون المشير خليفة حفتر، بضرورة تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، لكنّهم لم يتوصّلوا إلى اتفاق.
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