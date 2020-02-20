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الأمم المتحدة أعلنت استئناف المفاوضات العسكرية حول ليبيا في جنيف

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أعلن المتحدّث باسم بعثة ​الأمم المتحدة​ في ​ليبيا​ جان العلم، لوكالة "فرانس برس"، "استئناف المفاوضات العسكرية بين جانبي النزاع في ليبيا، في جنيف بإشراف الأمم المتحدة"، والهادفة إلى إعلان وقف دائم ل​إطلاق النار​؛ وذلك غداة إعلان حكومة الوفاق الليبية انسحابها من هذه المفاوضات بعد قصف ميناء ​طرابلس​.

يُذكر أنّ بداية شباط الحالي، أقرّ ممثّلو حكومة الوفاق الوطني الليبية الّتي تعترف بها الأمم المتحدة ونظراؤهم الّذين يمثّلون المشير ​خليفة حفتر​، بضرورة تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، لكنّهم لم يتوصّلوا إلى اتفاق.

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