الخطوط الجوية الكويتية توقف رحلاتها الجوية لإيران بسبب "كورونا"

أعلنت ​الخطوط الجوية الكويتية​، أنه "بتعليمات من ​وزارة الصحة​ والإدارة العامة للطيران المدني، فقد تقرر توقيف تشغيل جميع رحلاتنا إلى ​إيران​ اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر نظراً لاكتشاف عدد من الحالات المصابة بمرض ​كورونا​"، مشيرة الى "أننا أوقفنا رحلاتنا تحاشياً لأي احتمال بانتقال المرض بين الركاب".

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