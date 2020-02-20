شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تؤجل اجتماع مناقشة مشكلات الغربية بسبب عدم حضور المحافظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، تأجيل اجتماعها الذى كان مقررا عقده منذ قليل، لمناقشة طلبات إحاطة متعلقو بمشكلات محافظة الغربية، وذلك نظرا لعدم حضور الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية الاجتماع، وعدم إخطاره للجنة بأسباب عدم حضوره.

ورفض أعضاء لجنة الإدارة المحلية وبعض نواب محافظة الغربية استكمال الاجتماع بدون حضور المحافظ، مرجعين ذلك إلى أن هناك طلبات إحاطة متعلقة بمشكلات عامة وعاجلة وتحتاج لقرار حاسم، مؤكدين احترامهم وتقديرهم للدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، الذى حضر الاجتماع، وقررت اللجنة تأجيل الجلسة لاجتماع يوم 4 من شهر مارس المقبل، على أن يحضره محافظ الغربية ورئيس صندوق تطوير العشوائيات.

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وكان من المقرر أن تناقش لجنة الإدارة المحلية خلال الاجتماع، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب الدكتور محمد خليفة، حول خطة تطوير مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والجدول الزمنى المحدد للانتهاء من أعمال الرصف ومدى مطابقته للكود المصري والموازنة المقررة لذلك ومصدرها، فضلاً عن ضرورة تطوير الأسواق العشوائية بالمدينة للقضاء على انتشار الباعة الجائلين، وطلب آخر من "خليفة" حول تهالك مرفق النقل العام بمدينة المحلة الكبرى – محافظة الغربية، وعدم تطويره بالرغم من خدمته لثلاث محافظات (الغربية ، الدقهلية ، كفر الشيخ)، وآخر بشأن تأخر الشركة المسند لها تنفيذ مشروعات التطوير الحضارى بمدينتي طنطا والمحلة – محافظة الغربية والمعتمد لها مبلغ 411 مليون جنيه من صندوق تطوير المناطق العشوائية عن تنفيذ الأعمال، فضلاً عن ارتفاع قيمة تنفيذ المشروعات ونسبة مصروفات الإشراف.

وكانت لجنة الإدارة المحلية عقدت اجتماعا موسعا اليوم الخميس، بحضور اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، ناقشت خلالها طلبات إحاطة مقدمة من النواب بشأن مشكلات المحافظة المختلفة، ومنها ما يتعلق بغلق بعض الطرق، والأسواق العشوائية، وانتشار الباعة الجائلين، وعدم تنفيذ بعض المشروعات التنموية، وغيرها.