مصرع شخص إثر حادث تصادم في مركز البداري بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 2 آخرين، إثر حادثين منفصلين في مركز البداري بمحافظة أسيوط.

وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري، بورود بلاغ من المستشفى المركزي، بوصول جثة "خلف على" 61 عامًا، بقرية العقال البحري دائرة المركز، إثر اصطدام دراجة آلية "موتوسيكل" به ولاذ بالفرار، وتم التحفظ علي الجثة داخل مشرحة المستشفى.

كما تلقى مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز البداري، بإصابة "صابر عبداللطيف" 35 عاما، و"أحمد رمضان" 17 عامًا، إثر تصادم دراجتين آليتين "موتوسيكل" في قرية عرب مطير، ونقل المصابين إلي مستشفى أسيوط الجامعي لتلقى العلاج.