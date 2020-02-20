صيانة الدستور الإيراني: تصريحات هوك تدخل في شؤوننا الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

اعتبر مجلس صيانة الدستور الإيراني أن تصريحات مبعوث أمريكا الخاص إلى إيران، براين هوك، تدخل سافر في شؤون الجمهورية الإسلامية الداخلية.

وكتب المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران عباس علي كدخدايي، على "تويتر"، ردًا على تصريحات هوك "هذه التصريحات تؤكد أن لدى واشنطن تصورًا مبهما وخاطئا عن إيران وانتخاباتها.. لايحق لأمريكا التحدث عن الشعب الإيراني مرفوع الرأس".

وكان هوك، قد أصدر مؤخرا تصريحات وصف فيها الانتخابات التشريعية الإيرانية بأنها "مسرحية" وأن مجلس صيانة الدستور يمارس عملية قمع ضد الإيرانيين الذين يرغبون بالترشح لمناصب حكومية".