على جسدها آثار ضرب.. العثور على جثة سيدة داخل منزلها في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

تكثف مباحث السويس جهودها، اليوم الخميس، لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة مقتولة داخل منزلها في حي فيصل.

كان اللواء حسن ترك نائب مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا اليوم الخميس، من مأمور قسم شرطة فيصل يفيد إبلاغ الأهالي عن العثور على جثة "رشا. ع. س" 43 سنة، ربة منزل، متوفية داخل منزلها ويظهر على جسدها آثار ضرب واعتداء بآلة حادة.

انتقلت قوة من قسم الشرطة لمنطقة الحرفيين محل الواقعة، وذكر جيران السيدة أنها تقيم مع ابنها البالغ من العمر 16 عامًا، وأنها كانت على موعد للقاء جارة لها.

ونقل رجال الإسعاف السيدة لمشرحة مستشفى السويس العام، وكشفت مناظرة الجثة أن الوفاة ليست طبيعية ووجود شبهة جنائيةَ في الواقعة، بينما استدعت الشرطة أسرة المجني عليها لمناقشتهم.

