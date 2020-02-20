وفاة أسرة مخرج صيني داخل منزلها بسبب «كورونا»

توفي مخرج سينمائي صيني مع 3 من أفراد أسرته المقربين بعد أن لزموا منزلهم في مدينة ووهان الصينية التي تعتبر معقلا لانتشار فيروس كورونا المستجد وذلك ضمن سياسة «الحجر الصحي المنزلي» التي فرضتها السلطات في المدينة.

وأوضحت صحيفة «الغارديان» أن الفنان الصيني تشانغ كاي، المعروف في بلاده، فاضت روحه في منزله، رفقه والده، وشقيقته، ووالدته، الذين أزهقت العدوى أرواحهم، فيما لا تزال زوجته في حالة خطيرة، وكان تشانغ البالغ من العمر 55 عاما، قد بدأ في رعاية والده المريض في منزله في أواخر يناير، وذلك بعد أن فشل في إيجاد مكان له في مستشفيات المدينة ليموت في الثامن والعشرين من الشهر المنصرم.

وبعد بضعة أيام توفيت والدة المخرج، عقب انتقال العدوى إليها، فيما وافت المنية شقيقته بعد ساعات من وفاته في 14 من فبراير الحالي ويوصف تشانغ في وسائل الإعلام بأنه مخرج أفلام ومدير مكتب الاتصال الخارجي «شيانغ ين شيانغ»، الذي أسسته إدارة

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الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي لتعزيز ونشر الثقافة الصينية وقبل وفاته كتب ذلك المخرج رسالة مؤثرة قال فيها: «إلى كل ما أحببتهم وأحبوني.. وداعا». وفي سياق متصل، قالت تشن بو، الأستاذ في جامعة «Huazhong» للعلوم والتكنولوجيا في ووهان إن سياسة الحجر الصحي المنزلي قد سببت في انتشار العدوى بين أفراد العائلات دون تقديم العلاج المناسب لهم.

ومن جانبها أعلنت السلطات الإيرانية تعطيل المدارس والجامعات أمس الخميس، في مدينة قم بجنوب غرب العاصمة طهران.، تجنبا لانتشار العدوى، وذلك بعد وفاة شخصين مصابين بفيروس «كورونا» المستجد. يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، وفاة شخصين بسبب فيروس «كورونا» الجديد، في تلك المدينة. وأفاد مسؤول العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية، قيانوش جيهانبور، في تغريدة على تويتر، بوفاة شخصين وضعا في وقت سابق تحت الحجر الصحي

بعد شكواهما من التهاب رئوي. وظهر الفيروس في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر 2019، بمدينة ووهان (وسط البلاد)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير الماضي، وأسفر حتى الآن عن وفاة 2118 شخصًا في الصين وإصابة الآلاف، فضلا عن عشرات الاصابات في عدد من دول العالم.

وأعلنت وسائل إعلام يابانية امس أيضا عن وفاة عجوزين أصيبا بفيروس كورونا أثناء وجودهما على متن سفينة سياحية تخضع لحجر صحّي في ميناء يو كوهاما، بسبب تفشّي الوباء فيها، وقالت وسائل إعلام عدّة بينها شبكة التليفزيون العمومية اليابانية «أن أتش كي» إنّ العجوزين رجل وامرأة في الثمانينيات من عمرهما، وقد تم إخلاؤهما من السفينة «دايموند برينسيس» يومي 11 و12 الجاري بعد أن بدا عليهما أنّهما غير مصابين بالفيروس، لكن سرعان ما ظهرت عليهما أعراض المرض فأدخلا المستشفى حيث توفيا وهذان أول شخصين يفارقان الحياة من أصل أكثر من 600 شخص انتقلت إليهم العدوى على متن السفينة الموبوءة.

وعلى صعيد متصل، تم تسجيل 31 حالة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا COVID-2019 امس الخميس في جمهورية كوريا، وبلغ العدد الإجمالي للمصابين في البلاد 82، حسب مركز السيطرة على الأمراض والوقاية في وزارة الصحة.