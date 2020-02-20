«أوغلو»: الديكتاتور العثمانى أضاع البلاد ويرى شعبه كالذباب

اشتعلت معركة جديدة بين الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وزعيم المعارضة التركية كمال كلتيشدار أوغلو، بعدما تعرض منزل محامى زعيم المعارضة للحرق، وسط اتهامات لنظام أردوغان بحرقه، وذلك بعد ساعات من هجوم كلتيشدار أوغلو على الرئيس التركى.

أعلن موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن زعيم المعارضة التركية، ورئيس حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، كمال كلتيشدار أوغلو، علق على الدعوى القضائية التى أقامها ضده الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، قائلا: قلت للمحامى نرفع دعوى تعويضات بقيمة 5 ليرات، فقال المحامى ليس لدينا 5 ليرات ماذا نفعل؟، فأخبرته: لتكن الدعوى بقيمة 5 قروش، حيث جاء ذلك خلال حديث لزعيم المعارضة، فى اجتماع حزبه بالبرلمان التركى، حيث عقد كلتيشدار أوغلو مقارنة بين حال مجتمع القصر وحال الشعب التركى.

وأضاف رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض: أعلم أن حزب العدالة والتنمية لم يترك سلامًا فى هذا البلد، لكن لا تفقدوا الأمل، سوف نأتى بالربيع لهذا البلد معًا، حيث عقد كلتيشدار أوغلو مقارنة بين ما يعيشه مجتمع القصر وبين المواطنين، قائلا: من يعيشون فى القصر ليس لديهم أى مشكلة تسمى بطالة وليس هناك فقر، الفرق بين ما يعيشه الشعب وما يعيشه من فى القصر هو الفرق بين الأبيض والأسود، لا يوجد أى أثر لغلاء المعيشة داخل القصر، وليس لديهم دفع الفواتير، ولا مصاريف التعليم ولا تكاليف المطبخ.

وتابع زعيم المعارضة التركية: أبناء القصر ليست لديهم مخاوف من المستقبل، فمن فى القصر يرون أنه ليس من الصحيح

أن يحاسبهم الشعب، ويرون الشعب كالذباب، ويرون البرلمان التركى هيئة تخدم مصالحهم، وليس لديهم مفاهيم تسمى الحق والقانون، بل لديهم مفهوم واحد وهو كل شيء لى، ومن فى القصر يرون الدولة كأنها مزرعة، يأكلون منها بقدر ما يستطيعون، إذا لم تكفهم الضرائب التى يأخذونها من الشعب يأخذون ديونًا من القصر، لكن هموم المواطن مختلفة، فهو يفكر كيف سينتهى شهره هذا ويبدأ شهرًا جديدًا بنفقات جديدة. لقد جعلوا المحكمة تحظر قرارات جزيرة مان التى يهربون إليها أموالهم حتى لا يعلم الشعب حقيقة تلك الجزيرة. من يعطون مصنع دبابات إلى الجيش القطرى بدون أى تكلفة حقيقية هم فى الأصل غير وطنيين.

وانتقد كلتيشدار أوغلو إرسال أردوغان للجنود الأتراك إلى سوريا قائلًا: لقد كلفنا المستنقع السورى الكثير، نشن حروبًا بالوكالة فى المنطقة.. أنت كزعيم لحزب العدالة والتنمية ورئيس للجمهورية تذهب إلى اللقاءات ويرحب بك مؤيدوك، لترسل هؤلاء المؤيدين إلى سوريا، لتعطيهم السلاح فى أيديهم ويذهبوا هم. لماذا ترسل الجنود المساكين؟.