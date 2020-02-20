جبهة نسائية تتحدى ..ترامب

أعلنت السيناتور الديمقراطية إيمى كلوبوشار، ترشحها لخوض سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.

قالت المدعية العامة السابقة، وعضو مجلس الشيوخ الأمريكى عن ولاية مينيسوتا إنها «تترشح من أجل كل شخص يريد أن يحظى عمله بالتقدير».

ونالت كلوبوشار اهتمام وسائل الإعلام عندما اختلفت مع بريت كافانو خلال جلسات استماع بمجلس الشيوخ حول ترشيحه لعضوية المحكمة العليا فى الولايات المتحدة.

وتنضم كلوبوشار «58 عاما» إلى قائمة غير مسبوقة تضم 4 نساء من الحزب

الديمقراطى أعلن تحديهن للرئيس دونالد ترامب خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة وهن: إليزابيث وارن وكامالا هاريس وتلوسى غابارد وكريستين غيليبراند.

يذكر أن النساء الأربع قد سبق وهاجمن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذى هاجمهن، فبادلنه الهجوم بهجوم جديد حتى وصفت الصحف العالمية التناحر اللفظى بينهما بأنه وصلة ردح.